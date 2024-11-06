Арина Соболенко потерпела первое поражение в статусе первой ракетки мира в 2024 году

Белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела первое поражение в статусе первой ракетки мира в 2024 году. В матче 3-го тура Фиолетовой группы на женском Итоговом турнире WTA — 2024 она уступила представительнице Казахстана пятой ракетке мира Елене Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 1:6.

Однако Соболенко одержала победу в двух первых встречах, поэтому ранее гарантированно вышла в стадию 1/2 финала. Рыбакина, напротив, проиграла два первых матча в группе, из-за чего лишилась шансов на проход в полуфинал Итогового турнира — 2024.

Действующей победительницей Итогового турнира является вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек.