Арина Соболенко потерпела первое поражение в статусе первой ракетки мира в 2024 году
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела первое поражение в статусе первой ракетки мира в 2024 году. В матче 3-го тура Фиолетовой группы на женском Итоговом турнире WTA — 2024 она уступила представительнице Казахстана пятой ракетке мира Елене Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 1:6.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
06 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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|3
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|6
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|3
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Однако Соболенко одержала победу в двух первых встречах, поэтому ранее гарантированно вышла в стадию 1/2 финала. Рыбакина, напротив, проиграла два первых матча в группе, из-за чего лишилась шансов на проход в полуфинал Итогового турнира — 2024.
Действующей победительницей Итогового турнира является вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек.
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