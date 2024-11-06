Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко потерпела первое поражение в статусе первой ракетки мира в 2024 году

Арина Соболенко потерпела первое поражение в статусе первой ракетки мира в 2024 году
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела первое поражение в статусе первой ракетки мира в 2024 году. В матче 3-го тура Фиолетовой группы на женском Итоговом турнире WTA — 2024 она уступила представительнице Казахстана пятой ракетке мира Елене Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 1:6.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
06 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		3 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Однако Соболенко одержала победу в двух первых встречах, поэтому ранее гарантированно вышла в стадию 1/2 финала. Рыбакина, напротив, проиграла два первых матча в группе, из-за чего лишилась шансов на проход в полуфинал Итогового турнира — 2024.

Действующей победительницей Итогового турнира является вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек.

Материалы по теме
Рыбакина громко хлопнула дверью на Итоговом. А в полуфинал вместе с Соболенко вышла Чжэн
Рыбакина громко хлопнула дверью на Итоговом. А в полуфинал вместе с Соболенко вышла Чжэн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android