Рыбакина — о победе над Соболенко: мне нелегко хорошо играть после такого долгого перерыва

Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над лидером рейтинга WTA белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в 3-м туре Фиолетовой группы на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Итоговый счёт — 6:4, 3:6, 6:1.

«Это был тяжёлый матч. Я очень рада, что мне удалось победить. Приятно закончить год хотя бы одной победой над первой ракеткой мира. У неё есть все шансы победить на Итоговом турнире. Удачи ей. Сейчас я просто счастлива. Спасибо всем большое за поддержку.

Я рада тенденции: каждый матч, который я играла здесь, был немного лучше предыдущего. Мне было нелегко хорошо играть после такого долгого перерыва. Сегодня я подавала очень неплохо. Конечно, мы обе допускали ошибки, иногда мне везло, но в целом я сыграла достойно», — сказала Рыбакина в интервью на корте.