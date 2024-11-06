Рыбакина — о победе над Соболенко: мне нелегко хорошо играть после такого долгого перерыва

Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над лидером рейтинга WTA белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в 3-м туре Фиолетовой группы на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Итоговый счёт — 6:4, 3:6, 6:1.
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«Это был тяжёлый матч. Я очень рада, что мне удалось победить. Приятно закончить год хотя бы одной победой над первой ракеткой мира. У неё есть все шансы победить на Итоговом турнире. Удачи ей. Сейчас я просто счастлива. Спасибо всем большое за поддержку.
Я рада тенденции: каждый матч, который я играла здесь, был немного лучше предыдущего. Мне было нелегко хорошо играть после такого долгого перерыва. Сегодня я подавала очень неплохо. Конечно, мы обе допускали ошибки, иногда мне везло, но в целом я сыграла достойно», — сказала Рыбакина в интервью на корте.
- 6 ноября 2024
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