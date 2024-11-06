Только Рыбакина и Швёнтек одержали две и больше побед над Ариной Соболенко в 2024 году

Только пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина и бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» полька Ига Швёнтек одержали две и больше побед над Ариной Соболенко в 2024 году.
Напомним, нынешний сезон — один из самых успешных для Арины Соболенко. 26-летняя белоруска впервые в своей карьере закончит год, будучи лидером мирового рейтинга. Ранее её лучшей итоговой позицией по итогам сезона была вторая строчка в 2021 и 2023 годах.
Также в 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме белоруска взяла четыре титула WTA и ещё три раза принимала участие в финальных матчах.
Сегодня, 6 ноября, Елена Рыбакина неожиданно обыграла Соболенко в третьем матче Фиолетовой группы на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Итоговый счёт — 6:4, 3:6, 6:1.
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|3
|6
- 6 ноября 2024
-
21:21
-
20:55
-
20:19
-
20:10
-
19:57
-
19:49
-
19:43
-
19:34
-
19:29
-
18:57
-
18:40
-
18:37
-
18:12
-
17:50
-
17:36
-
17:25
-
17:25
-
17:04
-
16:52
-
15:17
-
14:42
-
14:08
-
13:06
-
12:55
-
11:46
-
11:05
-
10:51
-
10:41
-
10:34
-
10:15
-
09:58
-
09:25
-
09:17
-
00:26
-
00:25