Только Рыбакина и Швёнтек одержали две и больше побед над Ариной Соболенко в 2024 году

Только пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина и бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» полька Ига Швёнтек одержали две и больше побед над Ариной Соболенко в 2024 году.

Напомним, нынешний сезон — один из самых успешных для Арины Соболенко. 26-летняя белоруска впервые в своей карьере закончит год, будучи лидером мирового рейтинга. Ранее её лучшей итоговой позицией по итогам сезона была вторая строчка в 2021 и 2023 годах.

Также в 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме белоруска взяла четыре титула WTA и ещё три раза принимала участие в финальных матчах.

Сегодня, 6 ноября, Елена Рыбакина неожиданно обыграла Соболенко в третьем матче Фиолетовой группы на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Итоговый счёт — 6:4, 3:6, 6:1.