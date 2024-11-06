Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Только Рыбакина и Швёнтек одержали две и больше побед над Ариной Соболенко в 2024 году

Только Рыбакина и Швёнтек одержали две и больше побед над Ариной Соболенко в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

Только пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина и бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» полька Ига Швёнтек одержали две и больше побед над Ариной Соболенко в 2024 году.

Напомним, нынешний сезон — один из самых успешных для Арины Соболенко. 26-летняя белоруска впервые в своей карьере закончит год, будучи лидером мирового рейтинга. Ранее её лучшей итоговой позицией по итогам сезона была вторая строчка в 2021 и 2023 годах.

Также в 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме белоруска взяла четыре титула WTA и ещё три раза принимала участие в финальных матчах.

Сегодня, 6 ноября, Елена Рыбакина неожиданно обыграла Соболенко в третьем матче Фиолетовой группы на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Итоговый счёт — 6:4, 3:6, 6:1.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
06 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		3 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Материалы по теме
Рыбакина громко хлопнула дверью на Итоговом. А в полуфинал вместе с Соболенко вышла Чжэн
Рыбакина громко хлопнула дверью на Итоговом. А в полуфинал вместе с Соболенко вышла Чжэн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android