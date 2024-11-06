«Этого не должно было случиться». Пегула объяснила снятие с Итогового турнира WTA

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала снятие с Итогового турнира WTA. Причиной стала травма левого колена.

«То, что считалось действительно небольшой проблемой, стало тревожить меня в течение последних двух матчей. Я просто не могу продолжать играть. Мне жаль болельщиков и турнир. У меня была действительно отличная неделя подготовки. Я возлагала большие надежды. Этого не должно было случиться. Спасибо за тёплый приём, Эр-Рияд», — написала Пегула на своей странице в социальных сетях.

Американскую спортсменку заменит российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина, которая является первой запасной на Итоговом турнире WTA — 2024.