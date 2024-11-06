Супруга Александра Бублика поделилась милым фото теннисиста с сыном

Супруга казахстанского теннисиста Александра Бублика поделилась тёплым кадром прогулки спортсмена с сыном Василием.

Фото: страница супруги Бублика в социальных сетях

«Мои парни», — подписала фото супруга Бублика.

Василий Бублик родился 16 августа 2022 года. Имя его мамы Александр не раскрывает.

Напомним, 30 октября Бублик завершил выступление на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). В матче второго круга Бублик проиграл 13-й ракетке мира датчанину Хольгеру Руне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Теннисист примет участие в гранд-финале UTS-тура, который пройдёт с 6 по 8 декабря в Лондоне (Великобритания). Общий призовой фонд турнира составляет более $ 2 млн. Одним из организаторов мероприятия является известный менеджер Патрик Муратоглу.