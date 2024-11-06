Янник Синнер провёл первую тренировку в Турине перед началом Итогового чемпионата — 2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл первую тренировку в Турине (Италия) перед началом Итогового чемпионата АТР — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября.
Фото: страница Синнера в социальных сетях
«Вернулся в Турин», — подписал публикацию итальянский теннисист.
Кроме Синнера, на Итоговом чемпионате сыграют вторая ракетка мира немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, американец Тейлор Фриц, норвежец Каспер Рууд и Алекс де Минор, представляющий Австралию.
Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом Итогового турнира АТР. В прошлогоднем финале он обыграл Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.