Евгений Кафельников предсказал будущего президента США

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что предприниматель, писатель и политический деятель Вивек Рамасвами станет будущим президентом США.

«Я процентов на 90 всегда ошибаюсь в своих прогнозах (особенно на политическую тематику), но сейчас чуйка есть, что в один прекрасный день Вивек Рамасвами будет президентом США!» — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

Ранее Кафельников ярко отреагировал на новости о предварительной победе Дональда Трампа на выборах президента США.