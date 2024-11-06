Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Евгений Кафельников предсказал будущего президента США

Евгений Кафельников предсказал будущего президента США
Комментарии

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что предприниматель, писатель и политический деятель Вивек Рамасвами станет будущим президентом США.

«Я процентов на 90 всегда ошибаюсь в своих прогнозах (особенно на политическую тематику), но сейчас чуйка есть, что в один прекрасный день Вивек Рамасвами будет президентом США!» — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

Ранее Кафельников ярко отреагировал на новости о предварительной победе Дональда Трампа на выборах президента США.

Материалы по теме
«Ну, наконец визовый откроется!» Кафельников — о возможной победе Трампа на выборах в США
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android