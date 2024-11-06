Пресс-служба WTA обратилась к Рыбакиной после заключительного матча теннисистки в сезоне

Пресс-служба WTA обратилась к пятой ракетке мира представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Теннисистка завершила сезон, оставшись за пределами 1/2 финала Итогового турнира WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Увидимся в следующем сезоне, Елена», — говорится в публикации пресс-службы WTA.

В заключительном матче группового этапа Рыбакина обыграла лидера рейтинга WTA белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:1.

Рыбакина проиграла два первых матча в группе, из-за чего лишилась шансов на проход в полуфинал Итогового турнира — 2024. Соболенко, напротив, одержала победу в двух первых встречах, поэтому ранее гарантированно вышла в стадию 1/2 финала.