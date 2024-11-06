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Кузнецова отреагировала на распад брака Анастасии Потаповой и Александра Шевченко

Кузнецова отреагировала на распад брака Анастасии Потаповой и Александра Шевченко
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Российская теннисистка, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова прокомментировала заявление 35-й ракетки мира Анастасии Потаповой, которая сообщила о разводе с казахстанским теннисистом Александром Шевченко (64-й номер рейтинга).

«О расставании теннисистов стали подозревать, когда Настя удалила совместные снимки из соцсетей. Ребята поженились, когда им было по 22, в браке они прожили меньше года», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Спортсмены находились в браке с 1 декабря 2023 года. Официально пара вступила в брак во Дворце бракосочетания №1 в Санкт-Петербурге. В эти же даты в городе проходил турнир «Трофеи Северной Пальмиры».

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