Соболенко – о поражении от Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»: очень болезненный момент

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вспомнила о поражении в матче с россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в июне 2024 года.

«В этом сезоне я приехала вполне уверенной в своих успехах на натуральных покрытиях, пока проблемы с желудком не остановили меня на «Ролан Гаррос, что помешало моим планам. Тот момент был очень болезненным морально», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

После этого матча Соболенко пожаловалась на расстройство желудка перед матчем.

Ранее сообщалось, что Арина Соболенко вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в третий раз подряд.

Соболенко выложила видео со всеми участницами Итогового турнира