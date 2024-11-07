Синнер высказался об отсутствии Джоковича на Итоговом турнире ATP

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал отсутствие серба Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP.

«Джокович очень многое дал итальянской публике, это нормально, что люди хотят увидеть его игру. Нам очень жаль, что вас нет с нами, но таков спорт, может случиться так, что игрок пропустит какие-то турниры. Сезон был долгим, но, в любом случае, здесь соберутся восемь отличных игроков, так что будем надеяться, что это будет отличный турнир. Конечно, нам всем будет не хватать его», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Кроме Синнера, на Итоговом чемпионате сыграют вторая ракетка мира немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, американец Тейлор Фриц, норвежец Каспер Рууд и Алекс де Минор, представляющий Австралию.

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