Рыбакина: надеюсь, в следующем году стану первой ракеткой мира

Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина озвучила цели на следующий сезон.

«Определённо, моя цель — выиграть турниры «Большого шлема». И главная цель — стать первой ракеткой мира в один прекрасный день… надеюсь, в следующем году», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Теннисистка завершила сезон, оставшись за пределами 1/2 финала Итогового турнира WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В заключительном матче группового этапа Рыбакина обыграла лидера рейтинга WTA белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:1. Рыбакина проиграла два первых матча в группе, из-за чего лишилась шансов на проход в полуфинал Итогового турнира — 2024.