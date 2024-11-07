Рыбакина: надеюсь, в следующем году стану первой ракеткой мира
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Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина озвучила цели на следующий сезон.
«Определённо, моя цель — выиграть турниры «Большого шлема». И главная цель — стать первой ракеткой мира в один прекрасный день… надеюсь, в следующем году», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
06 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Теннисистка завершила сезон, оставшись за пределами 1/2 финала Итогового турнира WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В заключительном матче группового этапа Рыбакина обыграла лидера рейтинга WTA белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:1. Рыбакина проиграла два первых матча в группе, из-за чего лишилась шансов на проход в полуфинал Итогового турнира — 2024.
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