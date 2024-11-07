«Он может разозлиться». Петрова считает, что Медведев поборется за титул Итогового турнира

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова поделилась ожиданиями от результата россиянина Даниила Медведева на Итоговом чемпионате АТР — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия).

«Даня может разозлиться. Он заканчивает сезон неплохо, хотя у него нет титула. Думаю, он огорчён, для него это последний шанс, и можно попробовать выложиться по максимуму и постараться взять титул. Или если не титул, то хотя бы выйти из группы и дойти до полуфинала», — приводит слова Петровой ТАСС.

Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом Итогового турнира АТР. В прошлогоднем финале он обыграл Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.