Елена Рыбакина опубликовала пост по итогам Итогового турнира WTA — 2024

Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина опубликовала пост по итогам выступления на Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Спасибо, Эр-Рияд. Надеюсь, увидимся в следующем году», — написала Рыбакина на своей странице в социальных сетях.

Теннисистка завершила сезон, оставшись за пределами 1/2 финала Итогового турнира WTA — 2024. В заключительном матче группового этапа Рыбакина обыграла лидера рейтинга WTA белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:1. Рыбакина проиграла два первых матча в группе, из-за чего лишилась шансов на проход в полуфинал Итогового турнира — 2024.