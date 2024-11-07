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Янник Синнер озвучил цель на Итоговый чемпионат ATP — 2024

Янник Синнер озвучил цель на Итоговый чемпионат ATP — 2024
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о подготовке к Итоговому чемпионату АТР — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия).

«В прошлом году я очень хорошо выступил здесь, несмотря на то что проиграл в финале. Но каждый год ситуация меняется. Моя цель — идти матч за матчем. Очевидно, что это очень важный турнир для меня. После первых тренировок возникает чувство, что корт немного медленнее, чем в прошлом году. У меня есть ещё несколько дней, чтобы достичь максимума перед первым матчем. Было бы очень важно начать турнир с победы», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом Итогового турнира АТР. В прошлогоднем финале он обыграл Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.

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