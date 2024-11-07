Петрова: думаю, Рублёв не сможет выйти из группы на Итоговом турнире

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова не рассчитывает на высокий результат Андрея Рублёва на Итоговом чемпионате АТР — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия).

«Конечно, для него это приятный бонус — поиграть в компании лучших теннисистов. Может быть, он как человек, от которого на текущий момент ничего не ждут, сможет что-то показать. Однако я не рассчитываю на хорошее выступление и думаю, что он не сможет выйти из группы», — приводит слова Петровой ТАСС.

Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом Итогового турнира АТР. В прошлогоднем финале он обыграл Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.