Ига Швёнтек — Дарья Касаткина: текстовая онлайн-трансляция начнётся после 15:30

Сегодня, 7 ноября, на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч группового этапа, в котором встретятся вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек и российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 15:30 мск.
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Счёт личных встреч — 5-1 в пользу Швёнтек. При этом Ига выиграла у Дарьи 10 сетов подряд — все в 2022 году, начиная с третьего круга Australian Open и заканчивая групповым раундом Итогового, который тогда проходил в Форт-Уэрте (США). Россиянка же свою единственную победу над полькой одержала на траве Истбурна-2021.
Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.
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