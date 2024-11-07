Синнер: за пределами корта я простой парень, мои дни ничем не примечательны

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, на что распределяет свою жизненную энергию и эмоции.

«На корте я всегда стараюсь думать, что не должен тратить впустую энергию, которая позже пригодится мне на следующем этапе. Я обычно довольно спокойный человек. Это помогает мне, но на корте каждый игрок индивидуален. Даже за пределами корта я довольно простой парень, мои дни ничем не примечательны. Всё, что я делаю, это посвящаю много времени работе», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Синнер начал подготовку к Итоговому чемпионату АТР — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Напомним, действующим чемпионом соревнований является Новак Джокович.