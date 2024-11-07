Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер: за пределами корта я простой парень, мои дни ничем не примечательны

Синнер: за пределами корта я простой парень, мои дни ничем не примечательны
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, на что распределяет свою жизненную энергию и эмоции.

«На корте я всегда стараюсь думать, что не должен тратить впустую энергию, которая позже пригодится мне на следующем этапе. Я обычно довольно спокойный человек. Это помогает мне, но на корте каждый игрок индивидуален. Даже за пределами корта я довольно простой парень, мои дни ничем не примечательны. Всё, что я делаю, это посвящаю много времени работе», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Синнер начал подготовку к Итоговому чемпионату АТР — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Напомним, действующим чемпионом соревнований является Новак Джокович.

Материалы по теме
Янник Синнер озвучил цель на Итоговый чемпионат ATP — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android