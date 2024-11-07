Участник Итогового турнира Каспер Рууд одержал две победы в 11 последних матчах
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Седьмая ракетка мира представитель Норвегии Каспер Рууд проводит непростой отрезок сезона. В последних 11 поединках теннисист одержал лишь две победы.
Вчера, 6 ноября, в матче второго круга турнира в Метце (Франция) норвежец уступил Бенжамену Бонзи. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6.
Метц. 2-й круг
06 ноября 2024, среда. 20:50 МСК
124
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
7
Каспер Рууд
К. Рууд
Несмотря на серию неудачных матчей, Каспер Рууд квалифицировался на Итоговый чемпионат АТР — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.
Кроме Рууда, на Итоговом чемпионате сыграют лидер мирового рейтинга Янник Синнер, вторая ракетка мира немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, американец Тейлор Фриц и Алекс де Минор, представляющий Австралию.
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