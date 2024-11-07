Каспер Рууд поделился самым запоминающимся моментом карьеры

Седьмая ракетка мира представитель Норвегии Каспер Рууд назвал самый запоминающийся момент своей спортивной карьеры.

«Мои лучшие воспоминания связаны с финалом Открытого чемпионата США 2022 года. Возможность выйти во второй финал турнира «Большого шлема» через несколько месяцев после того, как я впервые сыграл в финале Парижа, очень много значила для меня. Я сделал это на хардовом покрытии. Не возлагал на себя слишком больших надежд, но этот турнир показал мне, как далеко я могу зайти. Я думаю, это был незабываемый матч с Карлосом. Мне было очень приятно разделить с ним корт», — приводит слова Рууда Punto de Break.

Отметим, что Каспер Рууд проводит непростой отрезок сезона. В последних 11 поединках теннисист одержал лишь две победы.

Несмотря на серию неудачных матчей, Рууд квалифицировался на Итоговый чемпионат АТР — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.