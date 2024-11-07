Онс Жабер объяснила досрочное завершение сезона

Бывшая вторая ракетка мира, ныне занимающая 41-е место в рейтинге WTA, Онс Жабер из Туниса объяснила, почему досрочно завершила сезон.

«Я прислушалась к своему телу. Стоило сделать это раньше. Но как профессиональная теннисистка, как спортсменка ты всегда стремишься к большему. Мне было тяжело, и, к счастью, ещё не оказалось слишком поздно сделать перерыв. Я приобрела опыт. Главный вывод, который я сделала, – нужно слушать своё тело и понимать, когда сделать паузу. Отдохнуть пару месяцев – это нормально, потому что перерыв поможет перевести дух и настроиться на следующие турниры», — приводит слова Жабер Arab News.

Напомним, Жабер досрочно завершила сезон из-за продолжающейся травмы плеча.