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«Они чинят то, что не сломалось». Циципас раскритиковал ATP из-за формата «Мастерсов»

«Они чинят то, что не сломалось». Циципас раскритиковал ATP из-за формата «Мастерсов»
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12-я ракетка мира Стефанос Циципас раскритиковал ATP из-за проведения двухнедельных турниров категории «Мастерс».

«Двухнедельные «Мастерсы» превратились в обузу. Качество определённо упало. Игроки не получают необходимого им времени на восстановление или тренировки из-за постоянных матчей.

Иронично, что в ATP взяли на себя обязательство использовать этот формат, не зная, сможет ли он улучшить расписание. Париж сделал всё правильно, устроив турнир за неделю. Захватывающе и легко смотреть. Именно так, как и должно быть. Если целью было облегчить календарь, то продление каждого «Мастерса» до двух недель — это шаг назад. Иногда кажется, что они чинят то, что не сломалось», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

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