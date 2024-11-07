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Кафельников отреагировал на критику Циципаса в сторону организаторов турниров ATP

Кафельников отреагировал на критику Циципаса в сторону организаторов турниров ATP
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поддержал 12-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса, который раскритиковал ATP из-за проведения двухнедельных турниров категории «Мастерс».

«Совет игроков должен активизировать усилия по возвращению однонедельного турнира», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

Ранее греческий теннисист предложил изменить формат двухнедельных турниров категории «Мастерс». Циципас заявил, что игроки не получают необходимого им времени на восстановление и тренировки из-за постоянных матчей.

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