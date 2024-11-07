Ана Иванович показала, как отметила день рождения с Бастианом Швайнштайгером

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович показала, как отметила своё 37-летие в кругу супруга, чемпиона мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиана Швайнштайгера.

Фото: страница иванович в социальных сетях

«Большое спасибо за такое количество ваших поздравлений. У меня был удивительный день рождения! Спасибо за прекрасные послания и пожелания!» — написала Иванович на своей странице в социальных сетях.

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за Швайнштайгера. В октябре 2019 года Бастиан тоже объявил о завершении карьеры. У пары трое детей — два сына, Леон и Лука, а также ребёнок, который родился в мае 2023 года, его пол пока не разглашают.