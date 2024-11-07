Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ана Иванович показала, как отметила день рождения с Бастианом Швайнштайгером

Ана Иванович показала, как отметила день рождения с Бастианом Швайнштайгером
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович показала, как отметила своё 37-летие в кругу супруга, чемпиона мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиана Швайнштайгера.

Фото: страница иванович в социальных сетях

«Большое спасибо за такое количество ваших поздравлений. У меня был удивительный день рождения! Спасибо за прекрасные послания и пожелания!» — написала Иванович на своей странице в социальных сетях.

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за Швайнштайгера. В октябре 2019 года Бастиан тоже объявил о завершении карьеры. У пары трое детей — два сына, Леон и Лука, а также ребёнок, который родился в мае 2023 года, его пол пока не разглашают.

Материалы по теме
Фото
Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер выложили совместное фото с Октоберфеста
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android