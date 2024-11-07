Новак Джокович посетил матч «Црвена Звезда» — «Барселона»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович посетил матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались «Црвена Звезда» и каталонская «Барселона».

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Команды играли на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). «Барселона» разгромила сербскую команду со счётом 5:2.

Ранее Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2024. Напомним, в прошлогоднем финале теннисист стал чемпионом турнира. В финале он обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3. Впервые за 23 года на Итоговом чемпионате не будет ни одного представителя «Большой тройки».