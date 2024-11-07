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Новак Джокович посетил матч «Црвена Звезда» — «Барселона»

Новак Джокович посетил матч «Црвена Звезда» — «Барселона»
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович посетил матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались «Црвена Звезда» и каталонская «Барселона».

Фото: Getty Images

Команды играли на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). «Барселона» разгромила сербскую команду со счётом 5:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Мартинес – 13'     1:1 Катомпа Мвумпа – 27'     1:2 Левандовски – 43'     1:3 Левандовски – 53'     1:4 Рафинья – 55'     1:5 Лопес Мартин – 76'     2:5 Милсон – 84'    

Ранее Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2024. Напомним, в прошлогоднем финале теннисист стал чемпионом турнира. В финале он обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3. Впервые за 23 года на Итоговом чемпионате не будет ни одного представителя «Большой тройки».

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