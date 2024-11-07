Состоялась жеребьёвка Итогового турнира ATP. Медведев и Рублёв попали в разные группы
Прошла жеребьёвка группового этапа Итогового турнира ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.
Группа Илие Настасе:
- Янник Синнер (Италия, 1);
- Даниил Медведев (Россия, 4);
- Тейлор Фриц (США, 5);
- Алекс де Минор (Австралия, 8).
Группа Джона Ньюкомба:
- Александр Зверев (Германия, 2);
- Карлос Алькарас (Испания, 3);
- Каспер Рууд (Норвегия, 7);
- Андрей Рублёв (Россия, 9).
Запасные:
- Григор Димитров (10, Болгария);
- Стефанос Циципас (11, Греция).
Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом Итогового турнира АТР. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца первую ракетку мира Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.
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