Состоялась жеребьёвка Итогового турнира ATP. Медведев и Рублёв попали в разные группы

Прошла жеребьёвка группового этапа Итогового турнира ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

Группа Илие Настасе:

Янник Синнер (Италия, 1);

Даниил Медведев (Россия, 4);

Тейлор Фриц (США, 5);

Алекс де Минор (Австралия, 8).

Группа Джона Ньюкомба:

Александр Зверев (Германия, 2);

Карлос Алькарас (Испания, 3);

Каспер Рууд (Норвегия, 7);

Андрей Рублёв (Россия, 9).

Запасные:

Григор Димитров (10, Болгария);

Стефанос Циципас (11, Греция).

Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом Итогового турнира АТР. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца первую ракетку мира Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.