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«У меня не будет отпуска». Циньвэнь рассказала, как проведёт межсезонье

«У меня не будет отпуска». Циньвэнь рассказала, как проведёт межсезонье
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Китайская теннисистка седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь рассказала, чем будет заниматься в межсезонье.

«В межсезонье другие игроки поедут на Мальдивы или Гавайи, а мне придётся снимать слишком много рекламы. У меня не будет отпуска», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

Вчера, 6 ноября, Циньвэнь обыграла итальянскую спортсменку четвёртую ракетку мира Жасмин Паолини со счётом 6:1, 6:1 и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Отметим, что 22-летняя теннисистка одержала 51-ю победу в 2024 году. Ранее никому из китаянок не удавалось выиграть столько поединков за один сезон.

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