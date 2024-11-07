«Он такой интересный». Андре Агасси рассказал, за что уважает Янника Синнера

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси выразил уважение итальянцу первой ракетке мира Яннику Синнеру.

«Я люблю Синнера. Он очень хороший человек, скромный, всегда проявляет заботу обо всех. С ним легко установить хорошие отношения, он такой интересный. В своей теннисной жизни я всегда придавал большое значение чувству мяча. Янник делает это с таким уровнем совершенства, к которому я всегда стремился», — приводит слова Агасси Punto de Break.

Ранее Янник Синнер провёл первую тренировку в Турине (Италия) перед началом Итогового чемпионата АТР — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября.