Ига Швёнтек — Дарья Касаткина: россиянка проиграла 1-й сет матча Итогового турнира WTA

Сегодня, 7 ноября, на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит матч группового этапа, в котором встречаются вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек и российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина. Первый сет завершился со счётом 6:1 в пользу представительницы Польши.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 15:30 мск.

Счёт личных встреч — 5-1 в пользу Швёнтек. При этом Ига выиграла у Дарьи 10 сетов подряд — все в 2022 году, начиная с третьего круга Australian Open и заканчивая групповым раундом Итогового, который тогда проходил в Форт-Уэрте (США). Россиянка же свою единственную победу над полькой одержала на траве Истбурна-2021.

Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.