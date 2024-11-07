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Дарья Касаткина потерпела разгромное поражение от Иги Швёнтек в матче Итогового турнира

Дарья Касаткина потерпела разгромное поражение от Иги Швёнтек в матче Итогового турнира
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Российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина потерпела разгромное поражение от второй ракетки мира из Польши Иги Швёнтек в матче 3-го тура Итогового турнира WTA — 2024. Встреча завершилась со счётом 1:6, 0:6.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
07 ноября 2024, четверг. 15:45 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		0
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Матч продолжался 52 минуты. За это время Касаткина не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Швёнтек один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Вторая ракетка мира выйдет в полуфинал Итогового турнира, если Кори Гауфф обыграет Барбару Крейчикову.

Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале одолевшая американку Джессику Пегулу.

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