Дарья Касаткина потерпела разгромное поражение от Иги Швёнтек в матче Итогового турнира

Российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина потерпела разгромное поражение от второй ракетки мира из Польши Иги Швёнтек в матче 3-го тура Итогового турнира WTA — 2024. Встреча завершилась со счётом 1:6, 0:6.

Матч продолжался 52 минуты. За это время Касаткина не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Швёнтек один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Вторая ракетка мира выйдет в полуфинал Итогового турнира, если Кори Гауфф обыграет Барбару Крейчикову.

Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале одолевшая американку Джессику Пегулу.