Дарья Касаткина заработала $ 335 000 за матч с Игой Швёнтек на Итоговом турнире WTA

Российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина заработала $ 335 000 за участие на Итоговом турнире WTA — 2024. В своём единственном матче, продолжительность которого составила 53 минуты, она потерпела разгромное поражение от второй ракетки мира из Польши Иги Швёнтек. Встреча завершилась со счётом 1:6, 0:6.

Отметим, представительница Польши ещё не гарантировала выход в следующий этап соревнований. Швёнтек выйдет в полуфинал Итогового турнира, если Кори Гауфф обыграет Барбору Крейчикову.

Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале одолевшая американку Джессику Пегулу.