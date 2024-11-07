Дарья Касаткина заработала $ 335 000 за матч с Игой Швёнтек на Итоговом турнире WTA
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Российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина заработала $ 335 000 за участие на Итоговом турнире WTA — 2024. В своём единственном матче, продолжительность которого составила 53 минуты, она потерпела разгромное поражение от второй ракетки мира из Польши Иги Швёнтек. Встреча завершилась со счётом 1:6, 0:6.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
07 ноября 2024, четверг. 15:45 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
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9
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Отметим, представительница Польши ещё не гарантировала выход в следующий этап соревнований. Швёнтек выйдет в полуфинал Итогового турнира, если Кори Гауфф обыграет Барбору Крейчикову.
Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале одолевшая американку Джессику Пегулу.
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