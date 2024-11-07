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Ига Швёнтек высказалась о поддержке трибун в матче с Касаткиной на Итоговом чемпионате WTA

Ига Швёнтек высказалась о поддержке трибун в матче с Касаткиной на Итоговом чемпионате WTA
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о поддержке трибун в матче с девятой ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной на Итоговом чемпионате WTA — 2024.

«Как обычно. Спасибо вам, ребята, за поддержку. Это очень много значит. Куда бы ни пошла, слышу это. Вы, ребята, даёте мне дополнительную энергию для участия в соревнованиях. Спасибо, что вы со мной», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
07 ноября 2024, четверг. 15:45 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		0
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Матч Швёнтек и Касаткиной завершился со счётом 6:1, 6:0 в пользу польской теннисистки. Вторая ракетка мира выйдет в полуфинал Итогового турнира, если Кори Гауфф обыграет Барбору Крейчикову.

Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале одолевшая американку Джессику Пегулу.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Таблица Итогового чемпионата WTA
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