Ига Швёнтек высказалась о поддержке трибун в матче с Касаткиной на Итоговом чемпионате WTA

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о поддержке трибун в матче с девятой ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной на Итоговом чемпионате WTA — 2024.

«Как обычно. Спасибо вам, ребята, за поддержку. Это очень много значит. Куда бы ни пошла, слышу это. Вы, ребята, даёте мне дополнительную энергию для участия в соревнованиях. Спасибо, что вы со мной», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Матч Швёнтек и Касаткиной завершился со счётом 6:1, 6:0 в пользу польской теннисистки. Вторая ракетка мира выйдет в полуфинал Итогового турнира, если Кори Гауфф обыграет Барбору Крейчикову.

Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале одолевшая американку Джессику Пегулу.