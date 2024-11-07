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Швёнтек повторила достижение сестёр Уильямс, обыграв Касаткину на Итоговом турнире WTA

Швёнтек повторила достижение сестёр Уильямс, обыграв Касаткину на Итоговом турнире WTA
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала третьей теннисисткой в XXI веке, выигравшей 10 и более матчей с соперницами из топ-10 в течение трёх сезонов подряд, после американок Серены Уильямс (2012-2014) и Винус Уильямс (2000-2002).

Сегодня, 7 ноября, Ига Швёнтек в матче Итогового чемпионата WTA – 2024 обыграла девятую ракетку мира из России Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:0.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
07 ноября 2024, четверг. 15:45 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		0
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Отметим, что представительница Польши ещё не гарантировала выход в следующий этап соревнований. Она выйдет в полуфинал Итогового турнира, если Кори Гауфф обыграет Барбору Крейчикову. Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Таблица Итогового чемпионата WTA
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