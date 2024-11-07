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Стало известно, когда Даниил Медведев проведёт своей первый матч на Итоговом чемпионате

Стало известно, когда Даниил Медведев проведёт своей первый матч на Итоговом чемпионате
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Первый матч четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP – 2024 пройдёт в воскресенье, 10 ноября, и начнётся не ранее 16:00 мск. В этой встрече россиянин сразится с пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.

Отметим, что именно матч Медведева с Фрицем откроет соревнования одиночников на Итоговом. Также в этот день встретятся первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и восьмой номер рейтинга австралийский теннисист Алекс де Минор, которые попали в группу Илие Настасе вместе с Медведевым и Фрицем. Их матч запланирован на 22:30 мск.

Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом Итогового турнира АТР. В прошлогоднем финале он обыграл Синнера со счётом 6:3, 6:3.

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