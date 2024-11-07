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Стало известно, когда Андрей Рублёв проведёт свой первый матч на Итоговом чемпионате ATP

Стало известно, когда Андрей Рублёв проведёт свой первый матч на Итоговом чемпионате ATP
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проведёт свой первый матч на Итоговом чемпионате ATP – 2024 в понедельник, 11 ноября. Встреча запланирована на 22:30 мск. В первом матче Рублёв сыграет со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Помимо Рублёва и Зверева, в группу Джона Ньюкомба попали третья ракетка мира Карлос Алькарас и седьмой номер рейтинга из Норвегии Каспер Рууд. Их матч также пройдёт в воскресенье и начнётся не ранее 16:00 мск.

Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом Итогового турнира АТР. В прошлогоднем финале он обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.

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