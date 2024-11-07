132-я ракетка мира китайский теннисист Кей Нисикори вышел в четвертьфинал «челленджера» в Хельсинки (Финляндия). В 1/8 финала он обыграл представителя Швейцарии Жерома Кима со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

В рамках встречи Нисикори четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Кима шесть эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в полуфинал «челленджера» в Хельсинки Кей Нисикори поспорит с британским теннисистом Джейкобом Фирнли, который в четвертьфинале обошёл представителя США Эмилио Наву со счётом 6:4, 6:3.