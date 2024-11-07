Вихлянцева поделилась ожиданиями от игры Медведева и Рублёва на Итоговом турнире в Турине

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от игры четвёртой ракетки мира Даниила Медведева и девятой ракетки мира Андрея Рублёва на Итоговом чемпионате ATP – 2024.

«Сейчас сложно ожидать чего-то экстраординарного от Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Особенно учитывая тот факт, что Даню тревожит плечо или что-то ещё, что сковывает его движение при подаче. Мы видели, что в Париже он уступил Алексею Попырину. С другой стороны, у Дани было две недели на восстановление. Отлично, что он стартует с матча с Фрицем — не сразу против Синнера или де Минора. Фриц будет попроще, чем де Минор.

Все ждут, что Рублёв будет хорошо играть на Итоговом турнире. Если Андрей играет отлично, ему на закрытом харде и Алькарас не такой сильный соперник. Андрей может с ним зацепиться. Конечно, и Зверев находится в отчличной форме, плюс закрытые корты. Но Алькарас — это возможный вариант, если у Рублёва всё будет получаться и проходить», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.