Денис Шаповалов впервые с 2022 года вышел в полуфинал турнира ATP
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78-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов впервые с 2022 года вышел в полуфинал турнира категории ATP. В четвертьфинале ATP-250 в Белграде (Сербия) Шаповалов обыграл 71-ю ракетку мира австралийца Кристофера О'Коннелла со счётом 6:2, 6:2.
Белград. 1/4 финала
07 ноября 2024, четверг. 15:30 МСК
71
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Окончен
0 : 2
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78
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Шаповалов 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету О'Коннелла два эйса, одна двойная ошибка и два заработанных брейк-пойнта.
За выход в финал Денис Шаповалов поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой, который в 1/4 финала одолел серба Лукаша Клейна.
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