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Денис Шаповалов впервые с 2022 года вышел в полуфинал турнира ATP

Денис Шаповалов впервые с 2022 года вышел в полуфинал турнира ATP
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78-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов впервые с 2022 года вышел в полуфинал турнира категории ATP. В четвертьфинале ATP-250 в Белграде (Сербия) Шаповалов обыграл 71-ю ракетку мира австралийца Кристофера О'Коннелла со счётом 6:2, 6:2.

Белград. 1/4 финала
07 ноября 2024, четверг. 15:30 МСК
Кристофер О'Коннелл
71
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Денис Шаповалов
78
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Шаповалов 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету О'Коннелла два эйса, одна двойная ошибка и два заработанных брейк-пойнта.

За выход в финал Денис Шаповалов поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой, который в 1/4 финала одолел серба Лукаша Клейна.

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