Денис Шаповалов впервые с 2022 года вышел в полуфинал турнира ATP

78-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов впервые с 2022 года вышел в полуфинал турнира категории ATP. В четвертьфинале ATP-250 в Белграде (Сербия) Шаповалов обыграл 71-ю ракетку мира австралийца Кристофера О'Коннелла со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Шаповалов 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету О'Коннелла два эйса, одна двойная ошибка и два заработанных брейк-пойнта.

За выход в финал Денис Шаповалов поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой, который в 1/4 финала одолел серба Лукаша Клейна.