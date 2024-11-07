Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук: мечта, чтобы Медведев и Рублёв играли в финале Итогового за первое и второе место

Янчук: мечта, чтобы Медведев и Рублёв играли в финале Итогового за первое и второе место
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что было бы здорово, если четвёртая ракетка мира Даниил Медведев и девятый номер рейтинга Андрей Рублёв встретились в матче за первое место на Итоговом чемпионате ATP – 2024.

«Медведев должен обыгрывать Фрица и де Минора в своей группе. Если не будет бороться за первое место, то за двойку – точно. У Медведева больше шансов, поэтому он сильнее. Мечта, чтобы Медведев и Рублёв играли в финале за первое и второе место. Наши ребята в разных группах. Если каждый займёт второе место, то они могут встретиться в финале», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Итоговый чемпионат АТР — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Календарь Итогового чемпионата ATP
Таблица Итогового чемпионата ATP
Материалы по теме
Вихлянцева поделилась ожиданиями от игры Медведева и Рублёва на Итоговом турнире в Турине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android