Янчук: мечта, чтобы Медведев и Рублёв играли в финале Итогового за первое и второе место

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что было бы здорово, если четвёртая ракетка мира Даниил Медведев и девятый номер рейтинга Андрей Рублёв встретились в матче за первое место на Итоговом чемпионате ATP – 2024.

«Медведев должен обыгрывать Фрица и де Минора в своей группе. Если не будет бороться за первое место, то за двойку – точно. У Медведева больше шансов, поэтому он сильнее. Мечта, чтобы Медведев и Рублёв играли в финале за первое и второе место. Наши ребята в разных группах. Если каждый займёт второе место, то они могут встретиться в финале», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Итоговый чемпионат АТР — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.