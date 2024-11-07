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Виктор Янчук: Рублёв в тени, ему нечего терять на Итоговом турнире

Виктор Янчук: Рублёв в тени, ему нечего терять на Итоговом турнире
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о жеребьёвке девятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на Итоговом чемпионате ATP-2024.

«Алькарас — лидер в группе с Рублёвым, но Андрею надо попасть в двойку, чтобы выйти из группы. Рууда нужно побеждать за счёт характера, будет равная игра. Со Зверевым Рублёву будет сложно, но с ним можно играть — Александр не настолько стабилен. Естественно, нужно бороться за первое место, но есть шансы на второе. Рублёву нечего терять, потому что последнее время он в тени, у него не было каких-то достижений. Он должен взять своеобразный реванш и выйти из этой тени на первый план», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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