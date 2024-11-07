Барбора Крейчикова обыграла Кори Гауфф в матче Итогового чемпионата WTA

13-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 7:5, 6:4 на групповом этапе Итогового чемпионата WTA — 2024.
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Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. В её рамках Крейчикова четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гауфф 10 эйсов, четыре двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 11 заработанных.
Ранее в полуфинал Итогового чемпионата WTA вышли первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмой номер рейтинга китаянка Чжэн Циньвэнь.
Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале одолевшая американку Джессику Пегулу.
- 7 ноября 2024
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