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Барбора Крейчикова обыграла Кори Гауфф в матче Итогового чемпионата WTA

Барбора Крейчикова обыграла Кори Гауфф в матче Итогового чемпионата WTA
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13-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 7:5, 6:4 на групповом этапе Итогового чемпионата WTA — 2024.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
07 ноября 2024, четверг. 18:15 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. В её рамках Крейчикова четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гауфф 10 эйсов, четыре двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 11 заработанных.

Ранее в полуфинал Итогового чемпионата WTA вышли первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмой номер рейтинга китаянка Чжэн Циньвэнь.

Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале одолевшая американку Джессику Пегулу.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Таблица Итогового чемпионата WTA
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