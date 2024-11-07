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Действующая чемпионка Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал Итогового чемпионата WTA

Действующая чемпионка Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал Итогового чемпионата WTA
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Вторая ракетка мира действующая победительница Итогового чемпионата WTA Ига Швёнтек из Польши не смогла квалифицироваться в полуфинал текущего розыгрыша.

Швёнтек заняла лишь третье место в «Оранжевой группе». В её активе победа в трёх сетах над чешкой Барборой Крейчиковой, поражение от американки Кори Гауфф (в двух сетах) и разгромная победа над россиянкой Дарьей Касаткиной (в двух сетах).

Однако две победы всё равно не позволили Швёнтек выйти из группы, победительницей которой стала двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Крейчикова (в её активе поражение от Иги в трёх сетах и две победы в двух сетах). Со второго места «Оранжевой группы» в полуфинал Итогового вышла Гауфф.

Таблица Итогового чемпионата WTA
Календарь Итогового чемпионата WTA
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