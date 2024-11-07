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На Итоговом чемпионате WTA — 2024 определились полуфинальные пары

На Итоговом чемпионате WTA — 2024 определились полуфинальные пары
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Сегодня, 7 ноября, завершился групповой этап Итогового чемпионата WTA — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами турнира.

Теннис. Итоговый чемпионат WTA — 2024. 1/2 финала:

  • Арина Соболенко (1, Беларусь) — Кори Гауфф (3, США);
  • Барбора Крейчикова (8, Чехия) — Чжэн Циньвэнь (7, Китай).

Итоговый чемпионат WTA проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является вторая ракетка мира Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале одолевшая американку Джессику Пегулу со счётом 6:1, 6:0. В этом году представительница Польши не смогла выйти в полуфинал. В своей группе она заняла третье место.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Таблица Итогового чемпионата WTA
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