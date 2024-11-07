На Итоговом чемпионате WTA — 2024 определились полуфинальные пары

Сегодня, 7 ноября, завершился групповой этап Итогового чемпионата WTA — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами турнира.

Теннис. Итоговый чемпионат WTA — 2024. 1/2 финала:

Арина Соболенко (1, Беларусь) — Кори Гауфф (3, США);

Барбора Крейчикова (8, Чехия) — Чжэн Циньвэнь (7, Китай).

Итоговый чемпионат WTA проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является вторая ракетка мира Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале одолевшая американку Джессику Пегулу со счётом 6:1, 6:0. В этом году представительница Польши не смогла выйти в полуфинал. В своей группе она заняла третье место.