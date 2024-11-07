Фото: Швёнтек узнала, что её результат не повлиял на шансы выйти в полуфинал в Эр-Рияде

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек, которая является действующей чемпионкой Итогового турнира WTA, забавно отреагировала на новость, что результат её встречи с девятой ракеткой мира из России Дарьей Касаткиной никак не повлиял на её шансы выйти в полуфинал. Полька пришла в недоумение.

— Вы понимали, что этот матч никак не повлияет на ваш выход в полуфинал?

— То есть это не имело значения? Почему?

— В принципе, победа или поражение не имеет значения, имеет значение то, что будет потом.

— О, спасибо, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Фото: Скриншот с пресс-конференции

Фото: Скриншот с пресс-конференции

Фото: Скриншот с пресс-конференции

Итоговый турнир проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября. Швёнтек заняла третье место в Оранжевой группе. В её активе победа в трёх сетах над чешкой Барборой Крейчиковой, поражение от американки Кори Гауфф (в двух сетах) и победа над россиянкой Дарьей Касаткиной (в двух сетах). Лидером группы стала Барбора Крейчикова. Со второго места Оранжевой группы в полуфинал Итогового вышла Кори Гауфф.