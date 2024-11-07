«Нечто невообразимое». Крейчикова — о выходе в полуфинал Итогового чемпионата WTA
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13-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала выход в полуфинал на Итоговом чемпионате WTA — 2024.
«Трудно сказать. Как вы уже сказали, всё было очень непросто. Победа на Уимблдоне — это, безусловно, высшая точка в моей карьере. Оказаться здесь, дойти до полуфинала — это нечто невообразимое до этого турнира. Очень горжусь собой. С нетерпением жду новых вызовов», — сказала Крейчикова в интервью на корте.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
07 ноября 2024, четверг. 18:15 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
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Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Сегодня, 7 ноября, Барбора Крейчикова обыграла третью ракетку мира из США Кори Гауфф и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA с первого места в группе. В полуфинале Крейчикова сразится с седьмой ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвэнь.
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