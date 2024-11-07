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Барбора Крейчикова — самая низкорейтинговая полуфиналистка Итогового турнира с 2001 года

Барбора Крейчикова — самая низкорейтинговая полуфиналистка Итогового турнира с 2001 года
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» 13-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала самой низкорейтинговой теннисисткой, которая вышла в полуфинал на Итоговом чемпионате WTA с 2001 года. Тогда французская теннисистка Сандрин Тестю пробилась в полуфинал, находясь на 14-й строчке мирового рейтинга.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
07 ноября 2024, четверг. 18:15 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Сегодня, 7 ноября, Крейчикова обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 7:5, 6:4. В Оранжевой группе чешская спортсменка заняла первое место. Со второго места группы в полуфинал Итогового вышла Кори Гауфф. Также в эту стадию турнира квалифицировались первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Китая Чжэн Циньвэнь (седьмая в рейтинге).

Календарь Итогового чемпионата WTA
Таблица Итогового чемпионата WTA
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