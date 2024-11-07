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Определились все полуфиналисты турнира ATP-250 в Белграде

Определились все полуфиналисты турнира ATP-250 в Белграде
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Сегодня, 7 ноября, завершились четвертьфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами турнира.

Теннис. ATP-250. Белгард (Сербия). 1/2 финала:

  • Ласло Джере (Сербия) — Хамад Меджедович (Сербия);
  • Иржи Легечка (Чехия) — Денис Шаповалов (Канада).

Турнир в столице Сербии с призовым фондом € 579 320 проходит с 3 по 9 ноября. Действующим чемпионом турнира является девятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв. Последний раз турнир проводился в 2022 году. В финале Рублёв обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

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