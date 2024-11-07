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Вероника Кудерметова и Чань Хаочин вышли в 1/2 финала на Итоговом чемпионате WTA

Вероника Кудерметова и Чань Хаочин вышли в 1/2 финала на Итоговом чемпионате WTA
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин вышли в полуфинал в парном разряде на Итоговом турнире WTA — 2024. В последнем матче группового этапа они обыграли итальянских теннисисток Сару Эррани и Жасмин Паолини со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:0 (11:9).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Белая группа
07 ноября 2024, четверг. 20:20 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 3 0 9
3 		7 7 1 11
         
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. В её рамках пара Кудерметова/Хаочин два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету дуэта Эррани/Паолини два эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

В полуфинале Кудерметова и Хаочин встретятся с парой чешской теннисистки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд.

Календарь Итогового чемпионата WTA
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