Вероника Кудерметова и Чань Хаочин вышли в 1/2 финала на Итоговом чемпионате WTA
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин вышли в полуфинал в парном разряде на Итоговом турнире WTA — 2024. В последнем матче группового этапа они обыграли итальянских теннисисток Сару Эррани и Жасмин Паолини со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:0 (11:9).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Белая группа
07 ноября 2024, четверг. 20:20 МСК
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|0 9
|
|7 7
|1 11
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Встреча продолжалась 1 час 46 минут. В её рамках пара Кудерметова/Хаочин два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету дуэта Эррани/Паолини два эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.
В полуфинале Кудерметова и Хаочин встретятся с парой чешской теннисистки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд.
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