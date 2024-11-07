«Превзойти футбол будет невозможно». Синнер — о теннисе в Италии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об уровне популярности тенниса в Италии, заявив, что превзойти футбол будет невозможно.

«Турин всегда особенный, а в этом году — тем более. Теннисом занимается гораздо больше людей, и это очень приятно. Мы стараемся делать всё возможное, чтобы этот замечательный вид спорта развивался как можно больше, даже в такой футбололюбивой стране, как Италия. Превзойти футбол будет невозможно.

Думаю, что с тех пор, как мы выиграли Кубок Дэвиса, теннис уже сильно вырос, я добился очень хороших результатов, но мы не должны забывать, что было до меня. Фоньини, Берреттини, Музетти провели отличный сезон, а также Арнальди и Коболли. Нас много, это хорошо для итальянской публики, очень рад быть частью этой группы, цель всегда состоит в том, чтобы развивать спорт, который для меня очень красив», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Синнер начал подготовку к Итоговому чемпионату АТР — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Напомним, действующим чемпионом соревнований является Новак Джокович.