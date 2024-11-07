Янник Синнер высказался о соперничестве с Карлосом Алькарасом перед Итоговым турниром ATP

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в преддверии Итогового чемпионата ATP — 2024 высказался о соперничестве с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

«Трудно говорить о соперничестве, когда мы так молоды, мы выиграли по два «Шлема» в этом году, но у нас ещё всё впереди. Надеюсь, это будет отличный турнир, в том числе и для публики, но говорить о соперничестве пока рано», — приводит слова Синнера Ubitennis.

На Итоговом чемпионате ATP — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия), Янник Синнер и Карлос Алькарас попали в разные группы. Напомним, действующим чемпионом соревнований является Новак Джокович, который грядущий розыгрыш пропускает.